Над Херсонщиною силами протиповітряної оборони збито 2 ворожих дрони-камікадзе, випущених з кримського напрямку.

За добу на південному напрямку ЗСУ знищили склад з боєприпасами та черговий ЗРК ворога.

Про це повідомляється у зведенні ОК "Південь".

"Обстановка на південнобузькому напрямку, в операційній зоні Сил оборони півдня України залишається стабільно напруженою, але контрольованою. Противник веде оборонні дії та намагається утримати зайняті рубежі. Наносить вогневе ураження наших військ із застосуванням авіації, РСЗВ, ствольної артилерії, мінометів вздовж лінії бойового зіткнення. Так, по обіді ворог атакував наші позиції з неба. У відповідь нашою авіацією тричі завдано удар по районах зосередження живої сили, озброєння та техніки", - йдеться у повідомленні.

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За підтримки бойових машин піхоти, противник, намагаючись покращити свої позиції, здійснив спроби прориву наших позицій. Двічі був даний стрілецький бій. Напади відбито, одну БМП знищено, противник відступив із втратами.

"В наших підрозділах - без втрат. А втрати ворога уточнюються. Два рази за бойовий день були обстріляні мирні населені пункти. В тому числі нещодавно звільнена на Херсонщині Трифонівка – з танку, а Вищетарасівка, на Нікопольщині, опинилась під вогнем реактивних систем залпового вогню. В Трифонівці є пошкодження житлових будинків, поранено одну цивільну особу. На Нікопольщині інформація про посраждалих і руйнування уточнюється", - зазначають в ОК.

Пізно ввечері над Херсонщиною силами протиповітряної оборони збито 2 ворожих дрони-камікадзе, випущених з кримського напрямку.

"Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 217 вогневих завдань. Підтверджені втрати ворога: 26 рашистів, 4 міномети, зенітно-ракетний комплекс "ТОР", 6 одиниць авто-бронетехніки та склад з боєприпасами. Решта втрат дорозвідується. В Чорному морі вороже угруповання кількісно зменшилось до 9, але якісно посилилось підводним човном. Таким чином, напоготові – 3 ракетоносії, один з яких підводний, а значить і 20 "Калібрів"", - зазначають в ОК.

Контрнаступ ЗСУ на півдні: що відомо

Наприкінці серпня Збройні сили України оголосили про початок контрнаступу на півдні.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що з 1 жовтня в Херсонській області було звільнено понад 500 квадратних кілометрів.

В ОК "Південь" повідомляли про звільнення вже 88 населених пунктів.

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