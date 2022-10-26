Люди, які незаконно оселилися в Криму за роки окупації та підтримують дії російських окупантів, мають добровільно покинути півострів.

Одночасно з деокупацією Криму має проводитися деколонізація півострова.

Таку думку висловив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров в ефірі інформаційного телемарафону, відповідаючи на питання про ситуацію в Криму у зв’язку з тим, що Україна все ближче підступає до своєї землі.

За його словами, мешканців Криму за їх сподіваннями та поглядами можна умовно поділити на три частини.

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"В Криму є різні очікування, бо є дуже різноманітне населення. Є ті, які не приймали, не приймають, і ніколи не приймуть російську окупацію - це подавляюча більшість кримських татар, це етнічні українці, а їх там не менше ніж 500 тисяч. І вони всі очікують на відновлення державного суверенітету України", - акцентував Чубаров.

Він додав, що також є друга частина людей, які бояться демонструвати свою позицію, тому що живуть в постійному страху від російської окупації.

"Є ті, люди, які бояться висловлюватися, вони бояться демонструвати свою позицію. Так вони себе поводили і у 2014 році, і зараз вони бояться змін, але розуміють що в тих умовах, в яких опинився Крим за умови російської окупації так теж не можна жити. От той страх, який вони відчувають від російської окупації, він набагато більш гостріший, ніж страх перед тим, що ж там буде, коли зайдуть ЗСУ", - підкреслив Чубаров.

Голова Меджлісу акцентував на третій частині мешканців, переважна більшість яких оселилася в Криму за роки російської окупації і тому вони схильні до підтримки російської окупаційної влади півострову.

"Зрозуміло є третя частина – це ті , які не поміняли своїх поглядів, але більшістю це ті, які оселилися в Криму за роки окупації, а це вже дев’ятий рік. Різні дані називаються, експерти зазначають що це близько 600 тис., але немало тих, хто вважає що їх до мільйона",- зазначив Чубаров.

Він додав, що таким людям, які здебільшого незаконно оселилися на півострові за роки окупації та підтримують дії російських окупантів, найкраще буде добровільно покинути півострів.

"Саме тому у своєму виступі на "Кримській платформі", я сказав, що міжнародна спільнота має собі дати рацію в тому, що всі ці люди поселилися в Криму незаконно. І одночасно з деокупацією має проводитися деколонізація. Деколонізація в розумінні фізичного переміщення цих людей. Мені хотілося б, щоб це було абсолютно добровільно, щоб вони покинули нашу землю", - підкреслив Чубаров.

Парламентський саміт міжнародної "Кримської платформи": деталі

Як повідомляв УНІАН, 24-25 жовтня у Загребі (Хорватія) відбувався перший парламентський саміт міжнародної "Кримської платформи".

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що після повернення Криму Україні півострів потребуватиме безпекового, політичного, юридичного, економічного досвіду країн Європейського Союзу.

Учасники першого парламентського саміту міжнародної "Кримської платформи" засудили РФ за насильницький призов в окупованому Криму та проведення так званих "референдумів" в інших окупованих Росією регіонах України. У спільній декларації учасників саміту заявлено про намір продовжувати політичну, дипломатичну, фінансову, гуманітарну та іншу підтримку України.

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