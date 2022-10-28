Росіянин був мобілізований ще 3 жовтня.

Полонений російський окупант Максим Спіцин розплакався, коли у нього запитали про умови служби в ЗС РФ.

Спіцин зазначив, що був мобілізований у російську армію 3 жовтня.

Росіянин поскаржився, що новобранцям видали "ще радянське страре озброєння, старі бронежилети ще Чеченської війни".

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"По два рази нас возили на стрільбу. Наступного дня посадили в КАМАЗи і привезли, як ми вже потім зрозуміли, на територію України. Якщо привозили сніданок, то одразу казали: обіду не чекайте. Але в основному обід ніколи і не привозили", - розповів окупант.

За його словами, їх відразу кинули на передову. Спіцин додав, що окопи були неглибокі, а артообстріл почався відразу ж.

"Підійшла армія України. Кажуть, виходьте і здавайтеся", - продовжив Спіцин.

На запитання, чи били його українські військові, окупант відповів: "Ні, нас годували. Ми курили. Нам дали цукерки, хліб, воду", - згадує окупант зі сльозами.

Росія вербує "свіже м'ясо" на війну проти України

Раніше видання "Foreign Policy" з посиланням на джерела писало про вербувальну кампанію Росії в Афганістані. Нібито представники РФ зв'язуються зі спецназівцями, які пройшли американську підготовку, для боїв в Україні.

Тоді експерти відзначали, що ці ці сили в цілому були некомпетентними і передали країну талібам за лічені тижні.

Почастішало вербування Росією і зеків. Ув'язнених за вбивства, зґвалтування та торгівлю наркотиками відразу перекидають на гарячі ділянки фронту.

На початок жовтня в ПВК "Вагнера" вже воює понад половина з 8 тисяч завербованих зеків.

Паралельно в Росії розпочався осінній призов в армію. За підсумками часткової мобілізації, в армію РФ мобілізували понад 400 тисяч осіб.

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