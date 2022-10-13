З'явилося перше офіційне повідомлення про загибель мобілізованих.

На війні, розв'язаній Росією проти України, загинули чоловіки, мобілізовані з Челябінської області. Вони стали першими "мобіками", смерть яких підтвердила РФ.

Як повідомила прес-служба губернатора Олексія Текслера, загинули 5 уродженців області, всі вони були призвані через військкомат міста Коркіно.

"На жаль, військкомат підтвердив інформацію про загибель п'ятьох південноуральців, призваних з коркінського військового комісаріату. Ми сумуємо разом з рідними, висловлюємо щирі і глибокі співчуття", – повідомляє прес-служба губернатора Челябінської області.

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Сім'ям загиблих обіцяють додаткові виплати в розмірі 1 млн рублів, психологічну і будь-яку іншу допомогу.

Мобілізовані росіяни на фронті – що варто знати

Як повідомляють ЗМІ, безповоротні втрати Росії в Україні наближаються до позначки в 100 тисяч осіб. Ворог намагається приховувати втрати і вести бойові дії, заповнюючи втрати особового складу всіма можливими способами.

21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив про мобілізацію російських військовослужбовців, які перебувають у запасі. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу тоді заявив, що мобілізувати планують близько 300 тисяч осіб. У ЗМІ з'являлася інформація про намір залучити 1-1,2 мільйона осіб.

Незабаром повістки почали роздавати і тим, хто не підходить під мобілізацію. Про це не мовчали навіть російські пропагандисти. Президент РФ Володимир Путін дуже швидко визнав проблеми з оголошеною на території Росії "частковою" мобілізацією.

Після оголошення мобілізації з Росії масово почали виїжджати чоловіки призовного віку. До 4 жовтня, за інформацією джерел Forbes, від 600-700 тисяч до майже мільйона росіян виїхали з Росії.

На початку жовтня в СБУ повідомили, що окупанти вже перекидають перших мобілізованих і серед них є перші загиблі.

Розвідка повідомляла, що мобілізованим не вистачає військової форми, спальних місць і вбиралень. Також відомо, що вони не отримують належної підготовки перед відправкою на фронт.

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