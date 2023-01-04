Минулої доби морські піхотинці знищили 19 російських окупантів, повідомило Командування морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України.
"Минулої доби, 3 січня, морські піхотинці знищили 16 окупантів та сховище з боєприпасами. Артилерійські військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС ЗС України наносили вогневе ураження по загарбниках, наразі підтверджено знищення трьох російських військових", - йдеться у повідомленні.
Остаточні втрати ворога уточнюються.
Втрати Росії у війні з Україною – що відомо
З початку повномасштабної війни ЗСУ ліквідували вже 108 910 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки. Протягом минулої доби захисники "мінуснули" ще 720 терористів.
Зараз Генштаб звітує про новорічні прильоти по позиціях росіян. Наприклад, стало відомо про рекордний "врожай" з мертвих загарбників унаслідок удару по базі мобіків у Макіївці.
Крім того, Генштаб підтвердив успішне ураження скупчення російських військ у Чуланівці Херсонської області в новорічну ніч. Втрати противника склали близько 500 пораненими та ліквідованими.
3 січня з'явилось відео вибухів в ангарі окупантів у Сватовому. Для цього українські захисники використали тільки один снаряд – решту роботи замість ЗСУ зробила детонація боєкомплекту.