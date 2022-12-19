Остаточні втрати ворога уточнюються.

За минулу добу морські піхотинці ліквідували 14 російських окупантів.

"Військові частини та підрозділи Командування морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України, які входять до складу угруповань, продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Минулої доби, 18 грудня, морські піхотинці знищили 6 окупантів", - йдеться у повідомленні Командування морської піхоти.

Також, як зазначається, артилерійські військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС ЗС України наносили вогневе ураження по загарбниках, наразі підтверджено знищення 8 російських військових.

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Остаточні втрати ворога уточнюються.

Втрати Росії в Україні

Президент України Володимир Зеленський 29 листопада пообіцяв, що Росія до кінця року втратить вбитими 100 000 своїх військовослужбовців.

Також у Генштабі зазначали, що Росія стрімко втрачає бойові одиниці у своєму авіаційному парку.

Крім того, повідомлялося про істотні втрати окупантів на флоті. Чорноморський флот втратив чимало бойового складу.