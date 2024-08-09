З кількох напрямків на Сході України окупанти знімають або вже зняли частину підрозділів, у тому числі тих, які були "відновлені" після штурмових дій.

На даний момент триває перетягування окремих підрозділів та резервів російських окупантів під селище Суджа (Курська область, РФ). Про це повідомляє Telegram-канал Николевский Ванек.

Зазначається, що з кількох напрямків на Сході України знімають або вже зняли частину підрозділів, у тому числі тих, які були "відновлені" після штурмових дій на своїй ділянці.

"Зокрема, мінбатр 488 мсп, який був на Куп'янському напрямку, вже знаходиться у Курській області. Формуються нові опорники, налагоджується взаємодія з іншими новоприбулими підрозділами, основні сили тактичної авіації також направлені саме у Курську область", - йдеться у повідомленні. Відео дня

Згідно з прогнозами ЗМІ, "поки вони "прийдуть до тями" пройде час, зараз по суті у кого логістика буде сильнішою, той і матиме локальний/тактичний успіх".

"Проблем вистачає як у нас, так і у них. За втратами в живій силі або полонених тут просто в салат перевага на нашу користь", - резюмує видання.

Ситуація в Курській області РФ

Російські окупанти почали менше атакувати на Покровському напрямку через операцію у Крурській області РФ. Про це розповів офіцер 59 окремої мотопіхотної бригади їм. Якова Гандзюка Сергій Цехоцький.

За його словами, ворог "огризається" та обстрілює з артилерії, активно застосовує дрони. Але при цьому саме "м’ясні" піхотні штурми і спроби їхнього проведення зменшились.

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