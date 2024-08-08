Деталі операції наразі невідомі.

59 російських військовослужбовців потрапили у полон в Курській області.

Про це повідомляє ТСН, посилаючись на власні джерела. За їхніми даними, це сталося на контрольному пункті в'їзду-виїзду "Суджа". "Сили оборони взяли у Курській області на КПВВ м. Суджа ще 59 полонених окупантів", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, у Генеральному штабі Збройних сил України не коментують те, що відбувається в Курській області.

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Бої в Курській області

Як повідомляв УНІАН, 6 серпня росіяни заявили про захід та просування українських військ територією Курської області. В Україні не підтверджували проведення такої операції.

Кремлівський правитель Путін назвав це "провокацією", а начальник російського Генштабу Герасимов заявив, що росіяни нібито зупинили просування вглиб території. Попри це, в мережі пишуть про успіх військ на цьому напрямку.

Російські провоєнні Telegram-канали пишуть, що втрачено контроль над газовимірювальною станцією "Суджа" та над низкою населених пунктів.

Також відомо, що обмінний фонд поповнився великою кількістю російських військовослужбовців. Зокрема, військові публікували кадри здачі у полон групи російських окупантів.

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