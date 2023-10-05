"Нам слід чекати атак ворожих дронів з кількох напрямків і у великій кількості. Можливо, і по 100 БПЛА", - військовий експерт Павло Нарожний

Військовий експерт, засновник БО "Реактивна Пошта" Павло Нарожний розповів УНІАН про те, з чим пов’язана зміна тактики російських ракетних ударів і атак БПЛА, та чого очікувати від ворога найближчим часом.

Павле, останнім часом росіяни змінили тактику завдання повітряних ударів по території України. З чим, на вашу думку, це пов’язано?

Є декілька факторів. Перший фактор – вони накопичували. Тобто влітку відбулося зниження як ракетних атак, так і атак за допомогою дронів, адже вони розуміли, що влітку бити по енергетичній інфраструктурі не так ефективно, як взимку.

Другий фактор – вони відносно недавно, місяців два-три тому, налагодили виробництво дронів Shahed в Росії. А ракети у них точно не закінчилися, оскільки вони мають можливість виробляти їх майже всіх типів, які в них є на озброєнні. Тому очікувати того, що ракетні удари закінчаться, я б не став.

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Виробництво БПЛА - дешевше та швидше, ніж виробництво ракет. Але чи ефективніше?

Ракет росіяни вробляють набагато менше, оскільки ракети більш технологічні та дорожчі. Тобто, якщо взяти вартість одного Shahed, то це 30-50 тисяч доларів. А якщо ми говоримо про крилату ракету, наприклад Х-101, то вартість її - як літака. В ній стоїть турбореактивний двигун, доволі потужна електроніка, вона несе не 50 кг вибухівки, як великий Shahed, а до півтони вибухівки… Тобто, це зовсім інший бюджет та розрахунок.

Якщо мова йде про Іскандери чи про Кинджали, то виробництво - це п’ять-шість ракет на місяць. Якщо мова йде про крилаті ракети, то росіяни, приблизно, можуть виробляти одну-дві на день. Ракети – це набагато дорожче за БПЛА, набагато повільніше виробництво. З іншого боку, це набагато точніший і потужніший вид зброї.

Для виробництва такого типу БПЛА потрібні західні компоненти. Як РФ вдалося налагодити виробництво цих дронів в обхід санкцій?

Shahed можна поділити на три важливі великі складові. Перша – це двигун. Росіяни спроможні виробляти його самі чи купувати в Китаю, оскільки це прості двигуни, які використовують для мопедів чи в інших побутових приладах.

Другий блок – електроніка, управління та навігація. Тут їм потрібні чипи. Виробництва чипів в Росії немає. Дуже мало країн у світі спроможні їх виробляти. Країна номер один в цьому напрямку – Тайвань, номер два – США. У всіх Shahed, які наші спеціалісти аналізували, вилучали чипи західного виробництва. Росіяни спилюють маркування на чипах, щоб заплутати сліди, але все одно їх ідентифікують. І в більшості випадків – виробник США або Тайвань. Звісно, мова не йде про те, що вони постачають щось Росії. Росіяни отримують чипи через треті країни, підставні компанії.

Третя складова – навігаційна система. Росіяни спроможні її виробляти. Тому єдине, що ми можемо разом із союзниками припинити – це постачання чипів. Але поки що це лише теоретично, тому що росіяни ще знаходять способи, як їх собі поставляти.

Росія, по суті, налагодила для себе зручний "чорний ринок"?

Саме так. В обхід санкцій, через підставні компанії, через треті країни. Наразі наші союзники вживають заходів, щоб це припинити, але ще не можуть цього зробити, оскільки мова йде про дуже широкий спектр цих чипів.

Більшість таких шляхів можна перекриті, але всі – точно ні.

Вважаєте, Росії вдалося накопичити достатню кількість Shahed, щоб тепер регулярно атакувати нашу державу?

Не можу дати оцінку, скільки вони накопичили. Але те, що у них якийсь арсенал є, і він вимірюється, швидше за все, сотнями одиниць - це точно.

Тобто найближчим часом можна очікувати масових ударів за допомогою дронів?

Це однозначно буде, без варіантів. Вони запускатимуть з декількох напрямків велику кількість дронів. Можливо, це будуть атаки по 40, по 50, можливо, і по 100 БПЛА.

Це, передусім, пов’язано з настанням осінньо-зимового періоду та намірами ударів по енергетичній інфраструктурі?

Саме так. Влітку вони більше ударів завдавали по зерновій інфраструктурі. Тому що зерно – найбільша стаття нашого експорту, потужний економічний фактор. Взимку вони почнуть удари по енергетичному сектору.

На вашу думку, що в цьому сенсі більш небезпечно: одна ракета чи "рій" Shahed?

Росіяни постійно змінюють тактику. Наприклад, раніше вони завдавали ударів по декількох областях, а зараз фокусуються на одній області та стріляють по ній. Однак вони завжди здійснюють координовані атаки, нечасто атакують лише ракетами, або лише Shahed. Це робиться для того, щоб ми мали застосовувати всі засоби ППО, які в нас є. Таким чином, вони роблять спроби виснажувати та навантажувати нашу систему ППО.

Але зякими ударами нашій ППО простіше боротися: ракетними чи безпілотниками?

Ракетні атаки бувають різними. Якщо балістичні ракети, то збивають тільки Patriot або SAMP/T. Якщо крилаті ракети, то засобів дуже багато – засоби середнього радіуса дії, великого радіуса дії, ПЗРК тощо. Важлива і кількість цих засобів. Patriot у нас точно не вистачає, щоб прикрити всю територію, або навіть всі обласні центри.

Якщо йдеться про удари дронами Shahed, більшість їх збиваються мобільними групами, які оснащені кулеметами, Gepard можуть бути, також це можуть бути радянські засоби або ж надані партнерами Avenger. Але і тут питання в кількості. З технологічної точки зору, Shahed, мабуть, збивати легше, але сказати, що це простіше для наших систем ППО, не можу.

Чи існує розуміння, як нам зараз посилити ППО?

Система ППО повинна бути ешелонована. Наприклад, якщо йдеться про захист якогось об’єкту, скажімо електростанції чи військового об’єкту. Ворог по ньому може завдати удари балістичними чи крилатими ракетами, або ж дронами. Також, теоретично, бомбардувальники можуть залетіти. Тому ППО проти всіх цих засобів повинна бути там. Іншими словами, ми повинні отримувати Patriot, тільки вони нас можуть захисти від балістичних ракет.

Водночас потрібен захист і від крилатих ракет. Це, знову ж, Patriot, це можуть бути NASAMS, це можуть бути F-16. І повинні бути засоби короткого радіуса дії – кулемети та ПЗРК, які збивають дрони. Тобто всі засоби нам потрібні.

Самостійно ми можемо розв’язати лише невеликий спектр – це лише збиття БПЛА, у нас немає виробництва систем ППО. Тому це питання розв’язувати тільки з нашими союзниками.

Леся Лещенко

Леся Лещенко