Командувач закликав усіх громадян у разі повітряної тривоги прямувати в укриття, оскільки від росіян можна очікувати нахабних дій та ударів.

Командувач Об’єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв прокоментував можливість застосування ворогом ракетних та авіаційних ударів під час Дня Незалежності України.

Відповідний відеокоментар Наєва опубліковано на його сторінці у Facebook. "Що можна очікувати від ворога, який веде війну проти України? Звісно, нахабних дій, які він може вчиняти", - зазначив він.

Зокрема, за словами Наєва, ворог може застосувати авіаційні удари, тому у разі повітряної тривоги необхідно прямувати в укриття.

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"Тож, ми маємо розуміти, що захист власного життя та здоров’я є обов’язком кожного громадянина. Щоб, у майбутньому, коли ми святкуватимемо перемогу, усі були живими та здоровими", наголосив командувач Об’єднаних Сил ЗС України.

Війна в Україні: новини

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко заявив, що якщо росіяни зважаться вдарити ракетами і дронами по території України у День Незалежності, 24 серпня, то цей удар явно не буде сильнішим за попередні.

Так, за підрахунками експерта, у Росії зараз може бути в запасі для удару в День Незалежності України: ракети Х-101/555 - від 20 до 30 одиниць; ракети "Калібр" - близько 20 одиниць; дрони Shahed-136 - до 50 одиниць.

Крім того, за словами експерта, російські загарбники можуть собі дозволити пуски Х-22, "Іскандер-М/К", П-800 "Онікс" у напрямку Одеси.

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