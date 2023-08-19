Експерт з міжнародної безпеки Тарас Жовтенко вважає, що є лише кілька причин, які можуть змусити російське військово-політичне керівництво називати реальні втрати.

Не варто розраховувати, що колись Росія перейде до офіційного визнання своїх втрат в Україні і назве більш-менш правдиві цифри щодо втрат окупантів.

Про це в інтерв'ю УНІАН заявив експерт з міжнародної безпеки фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко, зазначивши при цьому, що в РФ взагалі починають говорити про втрати лише тоді, коли населення починає ставити забагато запитань.

"Російське військово-політичне керівництво називає цифри втрат майже довільно. І тільки у відповідь на те, що російське населення починає ставити занадто багато питань. Російська держава - це не той тип держави, де такі речі, як кількість загиблих солдатів на фронті, можуть викликати дуже гострий резонанс", - заявив експерт.

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Він також зазначив, що російська армія завжди воювала кількістю і не рахувала своїх загиблих, оскільки вони не мали для неї жодного значення.

"Якщо подивитися історію, то російська армія завжди воювала кількістю. Вони і зараз користуються радянськими військовими доктринами. І в тих доктринах записано, що допустимий рівень втрат - 30% особового складу та техніки. Безпосередньо у військово-політичного керівництва немає жодного мотиватора, немає реальних причин називати якусь реальну цифру втрат, бо для них ці втрати не перевищують того, що в них записано у військових доктринах. Це також відповідь на питання, чому військово-політичне керівництво розповідає, що в них все йде за планом, попри сотні тисяч вбитих", - зазначив експерт.

Він також заявив, що можуть скластися умови, за яких російське керівництво буде змушене озвучити більш-менш чесні дані щодо втрат в Україні.

"Є кілька причин, які можуть змусити російське військово-політичне керівництво називати більш-менш реальні цифри. По-перше, це системні проблеми на фронті. По-друге, під час відкритої чи прихованої мобілізації - для стимулювання йти на фронт", - зазначив експерт.

З повним текстом інтерв'ю можна ознайомитися тут.

Втрати окупантів в Україні

Протягом 18 серпня 2023 року українські захисники ліквідували близько 460 російських загарбників. Загалом від початку повномасштабного вторгнення знищено вже 256 510 окупантів.

Крім того, за минулу добу українські захисники знищили багато ворожої техніки, а саме:

3 танки (загалом від початку вторгнення ‒ 4332),

12 бойових броньованих машин (загалом ‒ 8410),

24 артилерійські системи (5193),

2 гелікоптери (316),

4 БПЛА оперативно-тактичного рівня (4276),

17 автомобілів та автоцистерн (7658),

10 одиниць спеціальної техніки (783).

Втрати російських військових, за словами офіційних осіб США, наближаються до 300 тисяч (близько 120 тисяч загиблих і 170-180 тисяч поранених).

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