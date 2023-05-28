Віталій Кличко зазначив, що чоловіка привалило плитою.

Співробітник Державної служби надзвичайних ситуацій постраждав під час нічної атаки російських дронів на Київ. Його завалило плитами.

"Рятувальника служби ДСНС під час виконання своїх обов'язків завалило плитами. Однак лікарі кажуть, що все під контролем", - повідомив мер Києва Віталій Кличко в ефірі телемарафону.

Міський голова нагадав, що всі дрони, запущені по столиці України, були успішно збиті, але уламки пошкодили машини та дахи житлових будинків в деяких районах.

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"На жаль, і у нас є втрати. Одна людина загинула. Дві людини зараз знаходяться в лікарні - жінка, знаходиться в реанімації", - підсумував Кличко.

Нічна атака Росії на Київ - що відомо

У ніч на 28 травня російські окупанти влаштували нову масовану атаку іранськими дронами-ккамікадзе по містах України. Загарбники запустили 54 безпілотники, перш за все-по Києву та області. Бійці Сід протиповітряної оборони збили 52 дрона.

Водночас повідомлялося, що через падіння уламків у різних районах Києва зафіксовано руйнування. Крім того, в результаті атаки одна людина загинула, а ще двоє отримали травми.

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