Він підкреслив, що на сьогодні Іран є терористичним режимом, що представляє загрозу для Європи та Близького Сходу.

Сьогоднішня нічна атака понад півсотнею "Шахедів" з боку Росії є черговим підтвердженням того, що Іран став ключовим союзником Росії у війні проти України. Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

"Зло завжди потребує чітких оцінок. Сьогоднішній Іран є терористичним режимом, що представляє загрозу для Європи та Близького Сходу. Його ядерні експерименти несуть ризики всьому світові", - заявив він.

Подоляк наголосив, що Тегеран став ключовим союзником Москви в цій війні, свідомо постачаючи їй зброю для атак по цивільних містах. За його словами, сьогоднішня нічна атака на Київ понад півсотнею "Шахедів" – у День міста – чергове красномовне підтвердження цієї істини:

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"Говорячи юридичною мовою: Іран чинить це з прямим умислом та усвідомлюючи наслідки своїх дій. А наслідки обов’язково будуть. Саме тому президент вносить у парламент проект постанови про запровадження санкцій щодо Ірану на 50 років. Україна й надалі буде продовжувати називати речі своїми іменами. Офіційному Тегерану ж сьогодні хочу нагадати базові закони буття, зокрема закон бумеранга. Нехай вас не бентежить ілюзія географічної віддаленості чи хибне розуміння пріоритетів України сьогодні. Випущений одного разу "Шахед" обов’язково знайде шлях до свого виробника".

Нічна атака БПлА на Україну - що відомо

Вночі по Україні було запущено 54 БпЛА, передусім – по Києву та області. Сили оборони збили 52 з них. Проте внаслідок падіння уламків дронів в різних районах Києва зафіксовано руйнування, одна людина загинула, ще двоє отримали поранення.

Сьогодні, 28 травня, президент Володимир Зеленський ініціював введення санкцій проти Ірану терміном на 50 років.

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