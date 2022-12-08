В окупованому Маріуполі рух військового транспорту майже повністю паралізований, поділився радник очільника міста.

У тимчасово окупованому Маріуполі майже повністю зупинено рух військової техніки противника.

Причина зупинки ворожого військового транспорту - ожеледиця, про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram

За словами Андрющенка, поодинокі паливозаправники намагаються прорватися через крижане місто в напрямку Запоріжжя.

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"Все інше в стані колапсу. Мабуть, за це варто оголосити подяку колаборантам у Маріуполі. Таку диверсію не зміг би організувати ані спротив, ані HIMARS", - заявив радник мера.

Ситуація в Маріуполі під час війни з РФ - що варто знати

З початку березня Маріуполь перебував у блокаді окупантів. Вороги активно обстрілювали цивільну інфраструктуру, зокрема, розбомбили пологовий будинок і драматичний театр, в якому знаходилися мирні люди.

За відомостями української влади, супротивник майже повністю знищив місто, загинули десятки тисяч людей.

Після того, як українські воїни вийшли з території заводу "Азовсталь", Маріуполь опинився під повною окупацією.

Петро Андрющенка повідомляв, що в Маріуполі серйозно зросла кількість ворожих військ після того, як росіяни покинули Херсон.

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