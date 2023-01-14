Умовляння не здатні зупинити терористів, зазначив президент України.

Російський терор можна зупинити тільки на полі бою, і Україні потрібна та зброя, яка є на складах у наших партнерів, і на яку так очікують наші воїни.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні та наголосив, що хоче, щоб його почули ті люди - не тільки політичні лідери, - які досі вагаються, чи варто надавати Україні зброю, яка "допоможе нам цього року привести до поразки державу-терориста".

Він наголосив, що сьогодні, 14 січня, Росія завдала чергового масованого ракетного удару по українських містах, і мішенню терористів стали цивільні об’єкти.

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Очільник держави підкреслив, що, зокрема, в місті Дніпро внаслідок цього російського удару зруйнований житловий будинок - усі поверхи цього будинку - з другого до девʼятого - впали від вибуху російської ракети.

"Вдалося врятувати десятки людей - поранених, травмованих, їм надається допомога. Серед них діти, найменшій дівчинці - три роки. І це на зараз. Розбір завалів ще досі триває і триватиме всю ніч", - наголосив Зеленський.

Він зазначив, що поки невідомо, скільки всього людей під завалами, кількість постраждалих зростає з кожною годиною.

"Чи можна зупинити російський терор? Так. Чи можна зробити це якось інакше, ніж на полі бою в Україні? На жаль, ні. Це можна й треба зробити на нашій землі, в нашому небі, у нашому морі. Що для цього потрібно? Та зброя, яка є на складах у наших партнерів, і на яку так очікують наші воїни", - наголосив президент України.

За його словами, будь-які умовляння або час, який просто спливає, не здатні зупинити терористів, які методично вбивають наших людей ракетами, купленими в Ірані дронами, своєю артилерією, танками й мінометами.

Зеленський зазначив, що будинок у Дніпрі був розташований на вулиці, що називається Набережна Перемоги. "Коли давали таку назву цій вулиці, мали на увазі перемогу над нацистами у Другій світовій війні. Рашисти перейняли все від того ворога вільного світу. Це очевидно. І ми маємо зробити все, щоб зупинити рашизм так само, як вільний світ свого часу зупинив нацизм", - наголосив Зеленський.

Обстріл України сьогодні - це треба знати

Як повідомляв УНІАН, з 14.00 до 17.00 по всій території України тривала повітряна тривога у зв’язку з масованою ракетною атакою російських військ.

За даними Командування Повітряних військ, під час ракетного удару Повітряні сили знищили над Україною 25 із 38 ракет різних типів, зокрема, чотири збили в Одеській області.

Одна з російських ракет поцілила в багатоповерхівку у Дніпрі, зруйнувавши цілий під'їзд на 72 квартири. Було відомо про 5 загиблих та 39 поранених людей. Згодом у Офісі президента повідомили, що кількість поранених зросла до 60, серед яких 12 дітей.

Крім того, міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що російська армія сьогодні атакувала енергетичні об’єкти у шести областях України.

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