Одна ворожа ракета влучила в об’єкт критичної інфраструктури, є пошкодження.

Над Одещиною сили протиповітряної оборони знищили чотири крилатих ракети російських окупантів.

Є влучання в об’єкт критичної інфраструктури, на щастя, постраждалих немає, про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко. "Сьогодні під час ворожого масованого ракетного удару засобами протиповітряної оборони над Одещиною було збито чотири крилатих ракети. Одна з ракет влучила в об’єкт критичної інфраструктури, є пошкодження... Підрозділи ППО вчергове показали свою відмінну роботу. Дякую їм за захист наших мешканців", - наголосив він.

На Одещині уламки збитих ворожих ракет влучили в об’єкти транспортної інфраструктури, задіяних до реалізації "зернової угоди", про це повідомила Одеська районна військова адміністрація з посиланням на начальника РВА Юрія Крука.

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"Противник завдав ракетний удар по Одеському району Одеської області. Більшість ракет було знищено силами ППО, але є прильот в одній з громад району та влучання осколків від збитих ракет в об’єкти транспортної інфраструктури, які працюють в рамках зернової угоди", - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, постраждалих немає.

Ракетний удар по Україні сьогодні - що треба знати

Як повідомляв УНІАН, з 14.00 по всій території України було оголошено повітряну тривогу у зв’язку з масованою ракетною атакою російських військ. Близько 17.00 почалися відбої тривоги в областях.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що внаслідок атаки є влучання в об'єкти критичної інфраструктури в кількох областях.

Крім того, одна з ракет влучила у багатоквартирний будинок у Дніпрі, загинуло 5 осіб, ще 27 постраждали.

Довідка УНІАН. 22 липня 2022 року Україна та Росія за посередництва Туреччини підписали окремі угоди з ООН про відновлення після початку повномасштабної війни експорту української аграрної продукції Чорним морем. Документами передбачено вивезення продукції з портів "Чорноморськ", "Одеса" та "Південний" та створення безпечних маршрутів.

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