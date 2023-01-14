В під’їзді, який був вщент зруйновано, могли перебувати до 200 людей.

Кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки по Дніпру 14 січня продовжує зростати.

"Вже майже 60 поранених через влучання російської ракети у дніпровську багатоповерхівку. 12 з них - діти... Рятувальна операція триває", – повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Як зазначили в ОПУ, загалом в будинку, у який влучили окупанти, 16 під‘їздів, у яких проживало близько 1700 мешканців. В під’їзді, який був вщент зруйновано, зареєстровані 100-200 осіб, зокрема, 50 дітей. На ці цифри орієнтуються рятувальники, які продовжують розгрібати завали.

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Вся дев’ятиповерхівка наразі без електрики та газу, у квартирах повибивало шибки. Орієнтовно тисяча людей потребує забезпечення житлом і теплом. На місці розгорнули додаткові Пункти Незламності.

Ракетний удар по Дніпру 14 січня - що відомо

14 січня російські окупанти вчинили черговий акт терору проти мирного населення України, завдавши ракетного удару по містах України. Загалом ворогом було запущено 38 ракет різного типу.

Влучання фіксували у кількох областях, в тому числі – Дніпропетровській. Під обстріл потрапила і багатоповерхівка в Дніпрі. Внаслідок удару один (за іншою інформацією – два) під’їзд було вщент зруйновано, десятки людей були поранені, чимало залишилися під завалами. В самій багатоповерхівці спалахувала пожежа, горіли також більше десятка припаркованих біля неї автівок. Міська влада очікує, що рятувальна операція триватиме всю ніч, до порятунку людей залучені сотні працівників ДСНС і міських служб.

За наявною інформацією, щонайменше 5 людей загинули внаслідок атаки. Серед поранених є діти, всі вони знаходяться в лікарні. Наймолодшій дитині, яка постраждала, 3 роки. Постраждала дев’ятирічна дівчина у важкому стані.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи криваву атаку по мирному місту, заявив, що всі причетні до неї росіяни понесуть максимальну відповідальність.

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