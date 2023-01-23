Путін продовжує ставити свої армії нові задачі.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що новий наступ Російської Федерації може бути на будь-якому напрямку.

Про це він розповів в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD. Він відзначив, що між світосприйняттям України та Росії зараз велика прірва, оскільки Путін думає, де наступати, а українці - де захищатися.

"Путін відправляє помирати на війну сотні тисяч людей. Чужих. Його діти не воюють, його діти не помирають, його діти не страждають. А де його діти і онуки? Вони не воюють, не вміють стріляти, то може вони на Донбасі?Підтримують там, як він каже, бідних людей, яких ображають? Чи вони на окупованих територіях України, у Криму, стоять на сторожі порядку? Думаю, що ні. Ми їх не знайдемо з вами. І після війни, і далі. Ці люди будуть жити. Ціна цієї війни - це чужі жертви, не президента РФ", - сказав Зеленський.

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Він відзначив, що російський президент продовжує ставити задачі на фронті, попри загибель великої кількості людей щодня.

"Наступ може бути з будь-якого боку. Наступ може бути на Півдні чи Сході. Він же ставив за мету вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей. Оці постійні задачі, сотні, тисячі людей щодня гинуть, а він все одно ставить ці задачі", - додав Зеленський.

Новий наступ РФ

Нагадаємо, що у грудні Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сказав, що армія РФ може спробувати знову піти на Київ.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба казав, що Росія може відновити можливість йти у наступ у січні-лютому.

За даними The Times, влада РФ збирається мобілізувати на війну ще 500 тисяч осіб.

Водночас голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер висловив припущення, що Російська Федерація розпочне новий наступ на Україну навесні.

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