Україна має отримати зенітні ракетні комплекси IRIS-T та NASAMS.

У Повітряних силах Збройних сил України повідомили, отримання яких систем протиповітряної оборони очікують від західних партнерів.

Про це під час інформаційного телемарафону повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, наразі від західних партнерів Україна очікує німецькі системи IRIS-T, а також NASAMS, які зможуть посилити систему ППО.

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"Ці системи допоможуть Повітряним силам на певних критичних напрямках - там, де є важливі об’єкти критичної інфраструктури. А це не лише електростанції, які зараз взяв собі за ціль ворог", - сказав Ігнат.

Він також зауважив, що ці комплекси оснащенні сучасними ракетами, радарами та з великою ймовірністю спроможні збивати ракети навіть оперативно-тактичних комплексів - такі як "Іскандер", "Точка-У" та "Х-22".

"Процес триває, очікуємо. Буде сповіщено про це", - сказав Ігнат.

Як повідомляв УНІАН, за результатами засідання Контактної групи з питань оборони України (так званий "Рамштайн-5") 8 вересня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що почалися зрушення у сфері ППО/ПРО.

За його словами, українські фахівці закінчують навчання на сучасному німецькому ЗРК IRIS-T.

Також ухвалено принципове рішення щодо надання Україні комплексів NASAMS.

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