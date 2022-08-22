За добу Повітряні сили здійснили близько десяти авіаударів по позиціях рашистів.

Протягом доби, 21 серпня, зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено сім ворожих безпілотних літальних апаратів та вертоліт Ка-52.

Також було збито дві крилаті ракети типу "Калібр", повідомили у Командуванні Повітряних Сил ЗСУ.

Зазначається, що протягом доби бомбардувальна та штурмова авіація Повітряних Сил здійснила близько десяти авіаударів по позиціях рашистів. Зокрема, завдано вогневого ураження по:

бойовій броньованій техніці,

взводних та ротних опорних пунктах,

позиціях реактивних систем залпового вогню,

зенітних ракетних комплексах,

живій силі та логістиці ворога.

Зауважимо, це вже п'ятий Ка-52 росіян, приземлений Повітряними Силами ЗСУ за останній тиждень. 14 серпня повідомлялось, що угруповання військ "Хортиця" знищило одразу два російських "Алігатори", а 15 та 16 числа було знищено ще по одному Ка-52 окупантів.

За 6 місяців війни ЗСУ знищили майже 200 ворожих гелікоптерів

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України. Також ЗСУ ліквідували 234 літаки, 145 засобів ППО та понад 815 БПЛА противника.

Водночас загальна кількість знищених рашистів досягла позначки 45 400 осіб. За минулу добу було утилізовано ще 200 російських окупантів.

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