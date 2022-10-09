Російські військові обстрілювали населені пункти та позиції українських військових з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення.

На Краматорському напрямку російські окупанти мінують мостові переходи, переправи та передмістя населених пунктів.

Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 18:00.

Зокрема, на цьому напрямку окупанти обстрілювали населені пункти та позиції українських військових з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення.

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Зокрема, в районах населених пунктів Білогорівка, Греківка, Іванівка, Невське, Першотравневе, Серебрянка та Терни.

"Здійснюють масоване мінування мостових переходів, переправ та передмість населених пунктів", - розповіли у Генштабі.

Війна в Україні: головні новини

Триває контрнаступ ЗСУ на півдні та сході країни. За останніми даними Генштабу, українські бійці звільнили понад 1170 кв. км на Херсонському напрямку з початку активних бойових дій.

У Луганській області ЗСУ звільнили ще сім населених пунктів: Новолюбівка, Невське, Греківка, а також села Коломийчиської сільської громади Сватівського району - Новоєгорівка, Надія, Андріївка, Стельмахівка.

Разом з тим окупанти продовжують безуспішні атаки на сході України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Терни, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Іванград, Первомайськ, Опитне, Невельське і Перемога.

Напередодні невідомі підірвали частину автодорожнього полотна Кримського мосту, що спонукало зрадників тікати з півострова до Бердянська, а звідти - до Росії.

У зв'язку з військовими поразками на полі бою ворог продовжує тероризувати цивільне населення. Росіянами були обстріляні Запоріжжя і Полтава.

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ знищили вже 62 500 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

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