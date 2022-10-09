Наша авіація завдала понад 30 ударів по противнику та його техніці.

За минулу добу ЗСУ відбили атаки ворога в районах 9 населених пунктів, наша авіація завдала понад 30 ударів по противнику та його техніці.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Терни, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Іванград, Первомайськ, Опитне, Невельське та Побєда. Авіація Сил оборони завдала понад тридцять ударів. Зокрема, двадцять чотири по районах зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та дев’ять по зенітних ракетних комплексах противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили п’ять БПЛА", - йдеться у повідомленні.

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У Генштабі також наголосили, що ракетні війська і артилерія протягом минулої доби уразили два пункти управління, дев’ять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, три склади з боєприпасами та 11 інших важливих об’єктів ворога.

Контрнаступ України 2022 - важливі новини

ЗСУ наприкінці серпня пішли у контрнаступ. Пізніше стало відомо, що від ворогів звільнено майже всю територію Харківської області.

6 жовтня бригадний генерал Олексій Громов, який обіймає посаду заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу армії України, розповів, що з 1 числа у Херсонській області наші воїни звільнили 29 населених пунктів.

ЗСУ також відтісняють ворога на Донбасі. Зокрема, 8 жовтня стало відомо, що в Донецькій області у двох громадах від загарбників звільнили 40 населених пунктів.

За даними Генштабу ЗСУ, в нашій державі станом на 8 жовтня вже знищили понад 62 тис. окупантів.

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