Єдиний маршрут, яким вони можуть втекти з тимчасово окупованої території до РФ, - це через Мелітополь, Бердянськ, Маріуполь.

Колаборанти і зрадники в паніці, почався активний рух їх із боку Криму до Бердянська, а потім до РФ.

Про це повідомив мер міста Мелітополя Іван Федоров в ефірі інформаційного телемарафону 8 жовтня, коментуючи питання про те, як колаборанти та зрадники відреагували на сьогоднішні події на Кримському мосту.

"Мелітополь географічно завжди був воротами в Крим, мільйони туристів щороку проїжджали через Мелітополь і прямували у Крим. А сьогодні також десятки тисяч не туристів, а колаборантів і зрадників, використовують Мелітополь у зворотньому напрямку - з Криму, тому що біжать. Ми бачимо паніку серед них. У нас почався значний рух із боку Криму до Бердянська. Тому що, єдиний зараз маршрут, як можна виїхати з тимчасово окупованої території, - це через Мелітополь, Бердянськ, Маріуполь, а потім на територію РФ. Тож сьогодні цей напрямок завантажений, велика кількість автівок виїхала з Криму та їде безпосередньо до РФ", - розповів Федоров.

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Він додав, що також паніку у колаборантів та зрадників викликали вибухи, які лунали у Мелітополі.

"Це також обумовлено тим, що в місті Мелітополі були вибухи і 7 жовтня увечері, в одному з районів міста Мелітополя, був гучний вибух. І вранці це продовжилося, коли на складах боєприпасів рашистів у Родіонівці почалися вибухи та детонація, яка продовжувалась протягом декількох годин", - сказав Федоров.

Підрив Кримського мосту: що відомо

Як повідомляв УНІАН, вранці 8 жовтня стало відомо, що на залізничній гілці Кримського мосту виникла сильна пожежа.

Пізніше в РФ заявили, що на Кримському мосту після вибуху вантажівки спалахнув залізничний потяг з пальним.

Згодом стало відомо, що зруйнована також частина дорожнього полотна мосту, якою їздять автомобілі.

Також повідомлялося про загибель в результаті події трьох осіб.

Джерело УНІАН у правоохоронних органах повідомило, що підрив Кримського мосту був спецоперацією СБУ. Офіційно у Службі безпеки цю інформацію поки не підтверджують.

Пошкодження Кримського мосту ускладнює постачання продовольства, пального та озброєння на тимчасово окупований півострів і південь України, а також перекидання мобілізованих росіян.

За інформацією російського пропагандистського інформагентства РИА "Новости", автомобільний рух частково зруйнованим 8 жовтня в результаті вибухів і пожежі Кримським мостом відновлено.

Раніше глава окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов заявляв, що рух автотранспорту Кримським мостом буде відкрито для легкових автомобілів і автобусів з повною процедурою огляду.

Також 8 жовтня, зранку, мер міста Мелітополя повідомив, про те, що вночі у місті пролунав вибух та зазначив, що подробиці вибуху уточнюються.

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