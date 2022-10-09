У місті починається розбір завалів на місцях нових прильотів.

Внаслідок нічного ракетного удару окупантів по Запоріжжю зруйновані та пошкоджені багатоквартирні будинки та вулиці приватного сектора міста.

Про це повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

"За попередніми даними, 5 приватних будинків зруйновано та близько 40 – постраждало. На цей час відомо про 17 загиблих", - повідомив він.

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Також відомо, що рятувальники вже надали дозвіл комунальним службам на ліквідацію наслідків прильотів.

"Комунальники починають працювати, але людей не вистачає. Тому всі небайдужі запоріжці можуть долучитись до розбирання завалів", - закликав Куртєв.