Танків було знищено 2486 одиниць, бойових броньованих машин – 5133.

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили про ліквідацію ще 440 російських окупантів.

Про це повідомляється на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 9 жовтня серед особового складу орієнтовно становили близько 62500 осіб. 440 окупантів ліквідовано за минулу добу.

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Також було знищено:

танків – 2486 (+14);

бойових броньованих машин – 5133 (+22);

артилерійських систем – 1477 (+18);

реактивних систем залпового вогню – 348 (+3);

засобів протиповітряної оборони – 180;

літаків – 266;

гелікоптерів – 235 (+1);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 1086 (+7);

крилатих ракет – 247 (+1).

кораблів/катерів – 15;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3890 (+15);

спеціальної техніки – 136.

Контранступ ЗСУ

Як писав УНІАН, українські захисники продовжують контрнаступ на Херсонщині, Харківщині, Луганщині, Донеччині.

Харківщину вже майже повністю звільнено від російських загарбників. Станом на кінець вересня тільки 6% Харківської області залишалися тимчасово окупованими.

2 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що від загарбників зачищено місто Лиман Донецької області.

5 жовтня Сергій Гайдай поділився, що армія України пішла вперед в Луганській області і вже звільнила від окупантів шість населених пунктів.

7 жовтня ввечері президент України Володимир Зеленський заявив, що з 1 жовтня у Херсонській області було звільнено та стабілізовано понад 500 квадратних кілометрів території та десятки населених пунктів.

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