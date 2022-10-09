Ще понад 400 російських окупантів попрямували до пекла / фото ua.depositphotos.com

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили про ліквідацію ще 440 російських окупантів.

Про це повідомляється на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 9 жовтня серед особового складу орієнтовно становили близько 62500 осіб. 440 окупантів ліквідовано за минулу добу.

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Також було знищено: 

  • танків – 2486 (+14);
  • бойових броньованих машин – 5133 (+22);
  • артилерійських систем – 1477 (+18);
  • реактивних систем залпового вогню – 348 (+3);
  • засобів протиповітряної оборони – 180;
  • літаків – 266;
  • гелікоптерів – 235 (+1);
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 1086 (+7);
  • крилатих ракет – 247 (+1).
  • кораблів/катерів – 15;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3890 (+15);
  • спеціальної техніки – 136. 

Контранступ ЗСУ

Як писав УНІАН, українські захисники продовжують контрнаступ на Херсонщині, Харківщині, Луганщині, Донеччині.

Харківщину вже майже повністю звільнено від російських загарбників. Станом на кінець вересня тільки 6% Харківської області залишалися тимчасово окупованими. 

2 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що від загарбників зачищено місто Лиман Донецької області.

5 жовтня Сергій Гайдай поділився, що армія України пішла вперед в Луганській області і вже звільнила від окупантів шість населених пунктів.

7 жовтня ввечері президент України Володимир Зеленський заявив, що з 1 жовтня у Херсонській області було звільнено та стабілізовано понад 500 квадратних кілометрів території та десятки населених пунктів.

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