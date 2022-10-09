У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили про ліквідацію ще 440 російських окупантів.
Про це повідомляється на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 9 жовтня серед особового складу орієнтовно становили близько 62500 осіб. 440 окупантів ліквідовано за минулу добу.
Також було знищено:
- танків – 2486 (+14);
- бойових броньованих машин – 5133 (+22);
- артилерійських систем – 1477 (+18);
- реактивних систем залпового вогню – 348 (+3);
- засобів протиповітряної оборони – 180;
- літаків – 266;
- гелікоптерів – 235 (+1);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 1086 (+7);
- крилатих ракет – 247 (+1).
- кораблів/катерів – 15;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3890 (+15);
- спеціальної техніки – 136.
Контранступ ЗСУ
Як писав УНІАН, українські захисники продовжують контрнаступ на Херсонщині, Харківщині, Луганщині, Донеччині.
Харківщину вже майже повністю звільнено від російських загарбників. Станом на кінець вересня тільки 6% Харківської області залишалися тимчасово окупованими.
2 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що від загарбників зачищено місто Лиман Донецької області.
5 жовтня Сергій Гайдай поділився, що армія України пішла вперед в Луганській області і вже звільнила від окупантів шість населених пунктів.
7 жовтня ввечері президент України Володимир Зеленський заявив, що з 1 жовтня у Херсонській області було звільнено та стабілізовано понад 500 квадратних кілометрів території та десятки населених пунктів.