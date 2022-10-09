Раніше повідомлялось про роботу ППО у Кременчуцькому районі.

Мер Кременчука Віталій Малецький повідомив про збиття на Полтавщині декількох ворожих безпілотників-камікадзе Shahed.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"Сьогодні силами ППО було збито декілька БПЛА-камікадзе "Шахід" в нашому регіоні!", - зазначив він.

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Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні, 9 жовтня, у Кременчуцькому районі Полтавської області спрацювала протиповітряна оборона.

Іранські дрони у війні проти України: що варто знати

В липні в Білому домі сповістили, що РФ попросила у Ірана безпілотники, згодом стало відомо, що Іран готується якнайшвидше передати до кількох сотень БПЛА. Вже 30 серпня речниця Білого дому Карін Жан-П’єр заявила, що Росія отримала від Ірану БПЛА серії Mohajer-6 та Shahed. Незабаром біля Куп’янська на Харківщині ЗСУ збили перший БПЛА з "іранським слідом".

Іранські дрони-камікадзе вже застосовували для численних атак по Одещині, Миколаївщині, Херсонщині, Харківщині, Дніпропетровщині, Запоріжжі, Полтавщині, Київщині.

Наразі підрозділи протиповітряної оборони збивають дрони-камікадзе іранського виробництва вдвічі частіше, ніж вони досягають мети, застосовуючи стрілецьку, і кулеметну зброю.

Офіційно Іран заперечив надання безпілотників РФ. Міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір Абдоллохіян у телефонній розмові з очільником українського МЗС Дмитром Кулебою заявляв, що Іран виступає "проти війни в Україні" "не підтримує кроки, які призведуть до продовження та ескалації бойових дій". На тлі цього Україна звернулася до Ізраїлю з проханням поділитися розвідданими про будь-яку підтримку, яку Іран надає російським військовим у війні. В жовтні речник Міністерства закордонних справ Ірану Насер Канаані знову цинічно збрехав про непричетність його країни до постачання іранських дронів Російській Федерації.

Росіяни маркують пристрої як "Герань-2", утім вони мають нутрощі іранських дронів. За інформацією речника Командування Повітряних Сил Юрія Гната, у Росії зараз є близько 4 бортів такого озброєння – сотні одиниць дронів-камікадзе, а то і більше.

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