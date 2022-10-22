На півдні України офіцерський склад російських окупантів переміщується на лівий берег Дніпра.
Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров, коментуючи обстановку станом на 15:00.
"Офіцерський склад організовано переміщується на лівий берег Дніпра, залишаючи на правому підрозділи, поповнені свіжомобілізованими. Тривають заходи примусової евакуації цивільного населення. З Бериславського району та Херсону активно вивозяться державні установи та майно", - сказав Назаров.
Він додав, що противник продовжує оборонні дії і намагається переформатовувати підрозділи.
Ситуація на Херсонщині
Наприкінці серпня на різних напрямках почався контрнаступ ЗСУ. Сили оборони просунулися у Херсонській області. Станом на 21 жовтня у регіоні деокуповано 88 населених пунктів.
За відомостями голови Херсонської міської військової адміністрації Галини Лугової, в Херсоні, за різними даними, перебувають від 20 до 25 тисяч військових РФ. Чиновниця додала, що російські військові налякані і психологічно зруйновані. Також вона сказала, що колаборанти активно перевозять речі в захоплений РФ Крим.
Військовий льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан спрогнозував, що скоро наші воїни на півдні проведуть деякі контрнаступальні дії, і з'являться хороші новини щодо правобережжя Херсонської області.