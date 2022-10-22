Противник продовжує оборонні дії, намагається переформатовувати підрозділи.

На півдні України офіцерський склад російських окупантів переміщується на лівий берег Дніпра.

Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров, коментуючи обстановку станом на 15:00.

"Офіцерський склад організовано переміщується на лівий берег Дніпра, залишаючи на правому підрозділи, поповнені свіжомобілізованими. Тривають заходи примусової евакуації цивільного населення. З Бериславського району та Херсону активно вивозяться державні установи та майно", - сказав Назаров.

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Він додав, що противник продовжує оборонні дії і намагається переформатовувати підрозділи.

Ситуація на Херсонщині

Наприкінці серпня на різних напрямках почався контрнаступ ЗСУ. Сили оборони просунулися у Херсонській області. Станом на 21 жовтня у регіоні деокуповано 88 населених пунктів.

За відомостями голови Херсонської міської військової адміністрації Галини Лугової, в Херсоні, за різними даними, перебувають від 20 до 25 тисяч військових РФ. Чиновниця додала, що російські військові налякані і психологічно зруйновані. Також вона сказала, що колаборанти активно перевозять речі в захоплений РФ Крим.

Військовий льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан спрогнозував, що скоро наші воїни на півдні проведуть деякі контрнаступальні дії, і з'являться хороші новини щодо правобережжя Херсонської області.

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