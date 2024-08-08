По дорозі росіянам вдалося окупувати ще одне село.

Після взяття Авдіївки в лютому цього року окупанти стали наступати далі на північний захід і найближче велике місто на цьому напрямку - Покровськ.

Як зазначило видання BILD, колись там мешкало 80 тис. осіб, а нині це важливий для ЗСУ логістичний пункт, звідки відкривається "дорога життя" до Часового Яру, а також забезпечуються інші передові частини українських військ..

Ще на початку року російські окупанти були за 38 км від Покровська, а зараз вони наблизилися до нього на 15 км, взявши чергове село.

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"Російські окупанти захопили село Сергіївка Донецької області. До Покровська [залишилося] 15 км", - повідомив сьогодні експерт видання з аналізу відкритих даних Юліан Репке.

За його даними, швидкість просування окупантів на цьому напрямку сягає 5 км на тиждень, а українська оборона "частково руйнується".

Ситуація на Покровському напрямку

На Покровському напрямку ситуація дедалі більше загострюється. Росіяни не припиняють штурми, а лише посилюють їх. Як повідомляли аналітики 4 серпня, ворог продовжував штурмувати Бажане із заходу і вже перебував на околицях Сергіївки. Також окупанти штурмували Іванівку і з півдня хочуть обійти Лисичне.

А 5 серпня ветеран російсько-української війни, екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий повідомив, що ситуація на Покровському напрямку вкрай загрозлива, бо російські загарбники близькі до перерізання важливої траси Покровськ-Костянтинівка.

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