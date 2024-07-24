Невелике промислове місто Донбасу агресор цілеспрямовано знищив і потім окупував у лютому цього року.

В окупованій росіянами Авдіївці розпочалася епідемія холери, місто закрили на в’їзд та виїзд. Про це сказав начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі телемарафону.

Він нагадав, що в лютому 2024 року Росією було окуповану Авдіївку. За його словами, перші кілька місяців російські окупанти намагалися запустити комунальну службу, люди розгрібали проїзні дороги і за це їм платили по 5 тисяч рублів.

"Вже два тижні цього не відбувається, бо в місті, за інформацією з декількох джерел, епідемія холери. Тобто місто закрито на в’їзд з Донецька. Людей з міста не випускають", - зазначає Барабаш.

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При цьому додав, що представники окупаційної влади завозять продукти харчування в спецкостюмах і протигазах, викидають цю гуманітарну допомогу і звідти швидко виїжджають. За його словами, в місті дуже багато безпритульний собак, які кидаються на людей.

"Розказують, що в місті сильний сморід від тіл людей, що загинули. І ніхто нічого не розбирає. Тому, мабуть, і сталася ця епідемія холери. Там відбувається епідеміологічна катастрофа", - зазначив Барабаш.

Керівник Авдіївської МВА нагадав, що через обстріли Росією міста, там залишились руїни, не було жодної вцілілої будівлі.

За його словами, на момент, коли Сили оборони відіійшли від Авдіївки і місто було окуповане, в ньому залишалось приблизно 700 людей.

"А зараз, за нашими даними, хоч інформація звідти надходить дуже точково, в малому об’ємі, в місті залишається 400-450 людей. Багато з тих, хто чекали приходу окупаційних військ, вже розчаровані", - сказав Барабаш.

Він розповів, що протягом перших двох тижнів після окупації з міста зникло більше 100 чоловіків, які зловживали спиртним.

"Після того вже під Очеретине декілька з них брали в полон. Вони були майже без зброї, не навчені, як гарматне м'ясо, але оскільки місцеві і територію знають, то їх брали як в заградотряди", - розповів керівник Авдіївської МВА.

Окупація Авдіївки

Як повідомляв УНІАН, в лютому росіяни захопили Авдіївку. Але замість невеликого індустріального центру їм дісталися суцільні руїни, на які вони перетворили місто. У репортажній статті The New York Times зазначалося, що, згідно з оцінками українських офіційних осіб і британської розвідки, з 1 січня російська армія скинула близько 500 тонн авіаційних бомб на територію площею всього 30 квадратних кілометрів.

Довоєнне населення Авдіївки становило 30 000 осіб.

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