Федоров додав, що чекає офіційного підтвердження удару по загарбниках.

На місці скупчення російських окупантів в Мелітополі ввечері 7 березня прогриміли потужні вибухи, повідомив у Telegram міський голова Іван Федоров.

Місцеві ЗМІ поширили фото, зроблене сьогодні о 19:20. У кадр потрапив момент прильоту, як стверджується, в районі, де базувалися російські військові.

Федоров додав, що чекає офіційного підтвердження удару по загарбниках.

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Вибухи у Мелітополі – що відомо

Мелітополь окуповано з початку повномасштабного вторгнення. Одну з найбільших баз російські війська розмістили на розбомбленому військовому аеродромі, відтоді там постійно з’являється "бавовна".

Вибухів у лігвах загарбників помітно побільшало влітку 2022 року. 10 лютого ракети влучили по окупантах у районі Токмака. Крім того, зафіксовано нові удари по аеродрому, а 5 березня під вогонь потрапило ще дві бази рашистів.

Мелітополь є частиною так званого "сухопутного коридору" росіян до Криму, тому удари ЗСУ спрямовані насамперед на логістичні шляхи ворога. Саме це місто, на думку багатьох військових, є ключем до деокупації півдня України.

Втрати Росії в Україні – дані Генштабу і Заходу

З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила вже 154 830 окупантів. Водночас, за підрахунком західних аналітиків, до 30 тисяч загарбників були ліквідовані чи поранені у боях за Бахмут. При цьому найбільше втрат зазнає ПВК "Вагнер".

Напередодні у розвідці НАТО стверджували, що РФ на кожні 90 метрів втрачає до 2 тисяч окупантів. А ось за підрахунком IISS, з 24 лютого Росія втратила близько 50% свого довоєнного парку сучасних танків Т-72Б3 і Т-72Б3М.

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