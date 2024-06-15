Заяви Путіна про "мирні переговори" свідчать про те, що він боїться успіху саміту миру в Швейцарії, вважає секретар РНБО.

Нещодавні заяви російського диктатора Володимира Путіна, які з'явилися напередодні саміту миру у Швейцарії, є демонстрацією того, що він не хоче вести переговори, а його умови є неприйнятними для Києва, заявив секретар ради національної безпеки і оборони України Олександр Литвиненко в інтерв'ю Financial Times.

Він наголосив, що Путін виступав саме в цей час, тому що "боїться, що мирний саміт, ініційований Києвом, який розпочнеться у Швейцарії 15 червня, буде успішним".

"Наша позиція дуже чітка: формула миру", - сказав Литвиненко, маючи на увазі план Зеленського з 10 пунктів щодо припинення війни, який включає повне виведення російських військ з української території. Відео дня

Видання нагадало, що на саміті, де Володимир Зеленський звернеться до світу щодо безпеки та ситуації в Україні, зберуться представники з понад 90 країн. Росія на мирний саміт не була запрошена, але керівник Офісу президента Андрій Єрмак сказав FT, що Київ може запросити представника Москви на другий мирний саміт колись у майбутньому.

Цитуючи слова директора Російсько-Євразійського центру Карнегі в Берліні Олександра Габуєва, видання зазначило, що союзники російського президента, швидше за все, охарактеризують швейцарський саміт як "погано підготовлені переговори, засновані на нереалістичних очікуваннях", що спонукає їх запропонувати свої власні "рамки для зближення сторін". А нещодавні заяви Путіна, ймовірно, допоможуть його партнерам зміцнити свої позиції на майбутніх переговорах - зокрема, Китаю, який має конкуруючий мирний план, що збігається з кремлівським.

Реакція світу на "мирні заяви" Путіна

Як повідомляв УНІАН, 14 червня Путін назвав умови для припинення війни. За його словами, це можливо, якщо Україна повністю відмовиться від Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Коментуючи слова російського диктатора, Володимир Зеленський заявив, що сьогодні Путіна треба поставити на місце усіма можливостями.

"Він буде діяти, як Гітлер. Ви це побачите. Тому що те саме бачення розділеного світу. Зараз йому потрібно більше країн на свій бік, як було з Гітлером, коли була антигітлерівська коаліція і пронацистські країни. Буде те саме, він буде це робити тільки дайте йому невеличкий успіх, і він піде далі. Він саме такою радикальною нацистською теорією сьогодні тримає своє суспільство. Він дуже небезпечний. Вважаю, що його вже сьогодні треба поставити на місце усіма можливостями", – сказав Зеленський.

А міністр оборони США Ллойд Остін наголосив, що Путін не має права диктувати Україні, що робити для досягнення миру. Він наголосив, що очільник Кремля може хоч сьогодні припинити неспровоковану війну, в якій він втратив сотні тисяч військових загиблими і пораненими, якщо цього захоче.

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