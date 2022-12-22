Рогозін отримав осколкове поранення під час святкування свого дня народження в Донецьку.

Російський терорист Ігор Гіркін порадив екс-главі Роскосмосу Дмитру Рогозіну надалі "при відвідуванні фронту" проводити свята подалі від передової.

"Шановні київські партнери знову продемонстрували, що цинічно не мають наміру визнавати нічиї заслуги у дивовижній підготовці ВКС РФ до поточної "СВО". І не дивлячись на те, що пан Рогозін вніс колосальний внесок у відсутність у нас космічної розвідки - навіть йому не дали спокійно відзначити 59-й день народження у скромному фронтовому ресторані "Шеш-Беш", - написав терорист у своїх соцмережах.

Він додав, що "якби кремлівські гноми вміли вчитися на чужих уроках", то він "порекомендував їм що-небудь в цьому плані".

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"Але вони абсолютно ненавчені. Тому і мені більше додати нічого. Хіба що порадити: "при відвідуванні фронту" проводити час і свята не у донецьких, а у ростовських ресторанах - вони поки безпечніші", - зазначив окупант.

Рогозіна поранили в Донецьку - що відомо

Екс-глава Роскосмосу Дмитро Рогозін був поранений під час святкування свого дня народження в готелі окупованого Донецька. Разом з російським функціонером був поранений ще й "глава уряду "ДНР" Віталій Хоцінко.

Рогозін отримав осколкове поранення м'яких тканин голови, "проникаюче осколкове поранення сідниць", а також проникаюче осколкове поранення лівого стегна.

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