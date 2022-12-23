Рогозіна перевезуть до Москви, де консиліум лікарів вже буде ухвалювати рішення про необхідну медичну допомогу.

Пораненого екс-главу Роскосмосу Дмитра Рогозіна перевозять до Москви, бо донецькі та ростовські лікарі не змогли витягти з його тіла осколки снарядів.

Як пише пропагандистський ресурс РИА Новости, лікарі в Донецьку і Ростові-на-Дону "не наважилися робити операцію" пораненому Рогозіну через її складність. Рогозіна перевезуть до Москви, де консиліум лікарів вже буде ухвалювати рішення про необхідну медичну допомогу.

Разом з тим зрадник Олег Царьов у себе в соцмережах заявив, що стан Рогозіна у порівнянні з попереднім днем різко погіршився. Снарядом зачепило і його дружину - у неї нібито важка контузія.

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"На жаль, поранення Дмитра Рогозіна важче, ніж здавалося спочатку. Все складніше. У дружини Дмитра Тетяни важка контузія", - написав Царьов.

Син Рогозіна Олексій спробував відразу ж спростувати інформацію: "Усі, хто постраждав 21 грудня в результаті обстрілу ЗСУ готелю в Донецьку, де в ці дні розташовувалася група військових радників, перебувають під наглядом висококваліфікованих донецьких і ростовських лікарів. Інформація про те, що стан Дмитра Рогозіна погіршується, не відповідає дійсності. Про стан інших постраждалих, які отримали осколкові поранення, поки говорити рано".

Рогозіна поранили в Донецьку - що відомо

Екс-глава Роскосмосу Дмитро Рогозін був поранений під час святкування свого дня народження в готелі окупованого Донецька. Разом з російським функціонером був поранений ще й "глава уряду "ДНР" Віталій Хоцінко.

Рогозін отримав осколкове поранення м'яких тканин голови, "проникаюче осколкове поранення сідниць", а також проникаюче осколкове поранення лівого стегна.

Пізніше в ДПСУ заявили, що Рогозіну під час святкування його дня народження в Донецьку "передали протокол" про порушення держкордону. Порушення державного кордону України тягне за собою відповідальність, зазначають прикордонники.

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