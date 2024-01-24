Відомо про вісьмох постраждалих.

Після чергового обстрілу Харкова щонайменше 8 людей звернулись за медичною допомогою. Про це повідомив керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков.

За його словами, близько 22:00 під ударом опинилися Київський і Холодногірський райони міста. За попередніми даними, російські загарбники вдарили ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області.

Всього було зафіксовано три влучання ракет: одна влучила в офісне приміщення у Холодногірському районі, дві інші - пошкодили приміщення наукової установи в Київському районі. Поліція вже почала кримінальне провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни.

Що відомо про удари по Харкову 23 січня:

Нагадаємо, що вночі російські загарбницькі війська обстріляли Харків. Повідомлялося, що ударів завдали по району житлової та цивільної забудови, було пошкоджено будинок.

Вранці окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні, в Харкові було зруйновано житлові будинки та потрощено автівки. Внаслідок атаки загинули 8 людей, ще 60 - постраждали.

Вже ввечері росіянами було завдано третього удару по місту, повідомлялося про пошкодження цивільної інфраструктури.

Вас також можуть зацікавити новини: