Завдяки аналізу уламків можна буде дізнатися деталі про характеристики ракети.

25 березня Росія вдарила по Києву найновішою ракетою - ЗМ22 "Циркон" для удару по Києву. Це друге публічно відоме використання цієї ракети після невдалої спроби атакувати нею Київ 7 лютого.

Як пише військовий портал Defense Express з посиланням на джерело, "Циркони" було збито над Києвом. Якщо після удару 7 лютого від "Циркона" залишились лише дуже сильно фрагментовані уламки, ідентифікація яких зайняла п'ять днів для офіційного підтвердження використання РФ цієї ракети. То зараз доступні значно інформативніші уламки "Циркона".

Портал зазначає, що наявні уламки дозволять провести глибший аналіз таємничої ракети: дати точну відповідь на тип двигуна, систему наведення, використанні матеріали тощо. Цей аналіз дозволить оцінити реальні можливості "Циркону" та рівень технологій, який наразі досяжний РФ.

Відео дня

Наразі залишається під питанням звідки саме був здійснений пуск - стаціонарний БКР "Утес", який також відомий як"Объект-100" - "Сотка", або модернізований мобільний комплекс берегової оборони "Бастион".

Після перехоплення уламки ракети все одно падають на землю. Саме внаслідок цього сталися руйнування у Печерському районі столиці. Уламки ще однієї ракети впали у приватному секторі на лівому березі.

Досі не було жодного фото ракети ЗМ22 "Циркон", лише малоякісні відео з її пуском від міноборони РФ. У РФ спочатку заявляли про дальність у 400 км та швидкість у 6 Махів, згодом про 600 км, потім про 1000 км та з 9 Махів. Вага бойової частини у різних джерелах декларується на рівні від 300 до 500 кг.

Удар по Києву 25 березня - що повідомлялося

Як писав УНІАН, уранці 25 березня російські війська запустили дві балістичні ракети по Києву з Криму.

Станом на 12:30 було відомо про те, що кількість постраждалих від удару зросла до семи людей.

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