Внаслідок ракетного обстрілу було зафіксовано влучання уламків у кількох районах столиці.

Російські окупанти завдали ракетних ударів по Києву сьогодні, 25 березня. Внаслідок цього влучання уламків зафіксовано в Печерському, Солом’янському та Дарницькому районах міста.

Як уточнили в ДСНС в місті Києві, через ракетну атаку РФ було пошкоджено триповерхову будівлю спортзали у Печерському районі. Відомо про двох постраждалих. Наразі рятувальники продовжують розбирати завали.

"Також в Голосіївському, Дніпровському та Солом’янському районах попередньо сталися падіння уламків, без потерпілих. Наразі рятувальники обстежують території. У Дарницькому районі є пошкодження приватного будинку. У Голосіївському районі в лісосмузі виявлено уламки ракети", - додали у повідомленні.

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Нині на всіх локаціях влучань працюють відповідні служби, а правоохоронці проводять слідчі дії.

У МВС України пізніше повідомили про чотирьох постраждалих внаслідок російського обстрілу, двоє із них було шпиталізовано. Ще у двох виявлено гостру реакцію на стрес.

"У будівлі однієї зі шкіл розгорнуто штаб допомоги Червоного Хреста", - додали у повідомленні.

Обстріл Києва 25 березня: що відомо

Як писав УНІАН, 25 березня у Києві пролунали вибухи під час повітряної тривоги. У КМДА зазначили, що на той час в місті працювали сили ППО.

Пізніше стало відомо, що росіяни завдали ударів по Києву двома балістичними ракетами, які запустили з тимчасово окупованого Криму. Проте їх вдалося знищити українським захисникам.

"Близько 10:30 противник завдав удару по Києву двома балістичними ракетами з тимчасово окупованого Криму. Цілі знищено, тип встановлюється", - розповів командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук.

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