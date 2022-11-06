Перша лінія проходить вздовж Дніпра, інша - на глибині 5-10 км від нього, третя - на 20-25 км.

Російські війська зводять три лінії оборони на лівому березі Херсонської області і окопуються на березі Чорного моря.

Як повідомив у Twitter OSINT-дослідник Бенджамін Піттер, посилаючись на супутникові дані, ймовірно, РФ таким чином готується до втрати всього Херсона і правого берега.

На даний момент окупанти риють три лінії траншей з ДЗОТами. Їх планують використовувати як перешкоду разом з природними перешкодами, такими, як річкові канали і сама річка.

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Окопуються росіяни навіть на березі Чорного моря, що вразило Піттера. На знімках, зокрема, видно траншеї із заглибленнями для бойових броньованих машин в Голій Пристані.

У Каховці ж помітили замість окопів бетонні дзоти, хоча сам дослідник сумнівається у їхній ефективності.

Як повідомляє видання Defence Express, перша лінія проходить уздовж Дніпра, інша - на глибині 5-10 км від нього, третя - на 20-25 км. Загальна протяжність ліній становить 180-200 км, але вони ще знаходяться в процесі зведення.

Війна-новини: ситуація в Херсонській області

Хоча просування українських сил на півдні та сході сповільнилося, це не заважає захисникам бити по логістиці окупантів в глибокому тилу.

В Херсонській області триває депортація місцевого населення з правого берега і 15 км "зони" лівобережжя Херсона, а також "евакуація"окупаційної влади в інші підконтрольні Росії райони.

Експерти розійшлися в думках, чи готовий ворог битися до останнього солдата за Херсон, або ж змирився з втратою ще одного міста. Генштаб ЗСУ вважає, що повідомлення про нібито "паніку" російських військ в Херсонській області перебільшують - таким чином, противник хотів заплутати українське командування.

Разом з тим західні аналітики вважають, що Росія ще сама не до кінця визначилася з долею захопленої частини півдня. На думку української розвідки, під час відступу РФ може піти на будь-якого роду провокації - аж до підриву Каховської дамби або Запорізької АЕС, маючи намір знищити цивільну інфраструктуру.

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