Окупанти будуть намагатися чинити тиск, кидаючи гарматне м’ясо та дострілювати залишки боєкомплекту, додав він.

Війська РФ залишилися без каналу логістики на Донеччині, через що окупантів тепер чекає перспектива каскадного обвалу оборони по всій лінії фронту.

Про це заявив експерт Defense Express Іван Киричевський в ефірі телеканалу "Еспресо".

"У росіян є перспектива каскадного обвалу оборони по всій лінії фронту. Росіянам був потрібен Куп’янськ, щоб підвозити боєприпаси та інші ресурси для військ, які були зосереджені на новозахоплених територіях Луганщини та Донеччини", - пояснив він.

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За словами Киричевського, залізниця через Куп’янськ була єдиним маршрутом, щоб живити російські війська, які зосереджені на цих теренах.

"Росіяни будуть намагатися чинити тиск, кидаючи гарматне м’ясо та дострілювати залишки боєкомплекту. Зараз росіяни перебувають у тому стані, що ЗСУ вдасться втримати оборону на Донеччині, на тих рубежах, що є зараз", - додав експерт.

Як повідомляв УНІАН, Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що українські захисники з початку вересня звільнили від окупантів понад 3 000 квадратних кілометрів територій України.

Сьогодні, 11 вересня, у ранковому зведенні Генеральний штаб ЗСУ зазначив, що наші підрозділи зайшли до Куп'янська, триває звільнення населених пунктів Куп'янського та Ізюмського районів Харківської області.

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