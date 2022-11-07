Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала по ворогу 22 удари.

За добу українські захисники відбили атаки окупантів в районі восьми населених пунктів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Ямпіль, Андріївка, Красногорівка, Мар’їнка, Павлівка, Водяне, Новомихайлівка Донецької області та Білогорівка на Луганщині", - йдеться у повідомленні.

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Тим часом, авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала по ворогу 22 удари.

"Під ураження потрапили 20 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також дві позиції засобів протиповітряної оборони противника. Наші підрозділи протиповітряної оборони збили 5 ворожих БпЛА", - повідомили у Генштабі.

У Генштабі також розповіли, що воїни українських ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили два пункти управління, восьми районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, склад боєприпасів, станцію радіоелектронної боротьби та інші важливі військові об’єкти противника.

Ситуація на фронті - що відомо

За понад вісім місяців повномасштабної війни бійці ЗСУ звільнили частину регіонів від російських окупантів. Зокрема, у серпні українські військові пішли у контрнаступ. Наразі від загарбників вже звільнено понад 2400 квадратних кілометрів.

При цьому оперативне командування "Південь" повідомило, що за минулу добу бійці ЗСУ знищили 14 окупантів, ворожий пункт управління безпілотниками та три склади з боєприпасами.

Станом на ранок 6 листопада загальна кількість ліквідованих російських окупантів в Україні досягла позначки в 75930 осіб.

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