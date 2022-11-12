Медики, які погодились співпрацювати з окупантами, тепер мають тільки засоби надання первинної допомоги.

Російські окупанти обікрали лікарню в Сєвєродонецьку й вивезли звідти практично все сучасне обладнання.

Як повідомляє Луганська обласна військова адміністрація, медичні працівники, які погодились співпрацювати з окупантами, залишилися тільки із засобами надання первинної допомоги.

В ОВА зазначають, що в цьому є й добрий знак – ворог остерігається наближення Збройних сил України.

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Зокрема зазначається, що українська авіація протягом минулої доби завдала по окупантах 16 ударів - під ураження потрапили 13 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також три позиції зенітно-ракетних комплексів противника.

Звільнення Луганщини - що відомо

Як повідомляв УНІАН, росіяни змогли захопити Сєвєродонецьк на Луганщині лише наприкінці червня після кількох місяців тяжких боїв за місто.

Зокрема, 24 червня стало відомо про наказ ЗСУ залишити розбиті позиції в Сєвєродонецьку. Вихід ЗСУ із Сєвєродонецька був потрібен, щоб зберегти життя захисників, закріпитися в більш безпечних районах і підготуватися до ефективного контрнаступу.

25 червня голова Сєвєродонецької міської ВЦА Олександр Стрюк повідомив, що російські окупанти повністю захопили і контролюють Сєвєродонецьк.

5 жовтня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив про початок деокупації Луганщини. Наприкінці жовтня повідомлялося про дев'ять звільнених населених пунктів.

6 листопада Гайдай розповів, що контрнаступ українських воїнів у Луганській області сповільнився. Наразі найактивніші бої між українськими військовими та російськими окупантами точаться навколо Сватового.

За словами Гайдая, просування ЗСУ в Луганській області не таке стрімке, як в інших регіонах через серйозну оборонну підготовку окупантів. Голова ОВА додав, що станом на 12 листопада на Луганщині деокуповано 11 населених пунктів, здебільшого - це невеличкі села.

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