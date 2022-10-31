Гайдай зазначив, що росіяни намагаються вибити ЗСУ з Білогорівки.

Українські військові звільнили від російських окупантів вже дев'ять населених пунктів Луганської області.

Про це заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі телемарафону.

"На сьогодні дев'ять населених пунктів деокуповано. Сподіваюся, наші захисники цю цифру з кожним тижнем збільшуватимуть", – додав він.

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За словами очільника Луганської ОВА, гарячими ділянками на передовій залишаються райони Білогорівки, а також райони Сватового та Кремінної. Він зазначив, що росіяни намагаються вибити ЗСУ з Білогорівки. Водночас у напрямку Сватового та Кремінної українські сили відтісняють ворога.

Гайдай додав, що росіяни накривають "Градами" звільнене Невське. Звідти евакуюють людей.

Деокупація Луганщини

Українські військові продовжують звільняти території від російських окупантів. Рух наших захисників відбувається, зокрема, на Луганщині.

Раніше військовий експерт Олег Жданов заявив, що російські окупанти будують рубіж оборони від Сватового до Кремінної. Він вважає, що росіяни вирішили зробити цей рубіж опорним для Луганської області.

Водночас голова Луганської ОВА Сергій Гайдай наголосив, що на відновлення області після деокупації знадобиться близько семи років. Розпочати якісь роботи можна буде лише після повного звільнення регіону. При цьому на повне розмінування території Луганщини може піти 10 років.

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