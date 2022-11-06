Наголошується, що ситуація ускладнилася через несприятливу погоду.

Контрнаступ українських воїнів у Луганській області сповільнився. Наразі найактивніші бої між Силами оборони України та російськими окупантами точаться навколо Сватового.

Про ситуацію на Луганському напрямку розповів очільник Сєверодонецької районної військової адміністрації Роман Власенко в ефірі Еспресо. За його словами, ситуація ускладнилася через несприятливу погоду.

Він повідомив, що волога в землі не дає можливості проїжджати колісною технікою. Через це просування ЗСУ можливе лише на гусеницях.

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"Це дуже ускладнює рух ЗСУ вперед", – заявив Власенко.

Крім того, за його словами, контрнаступ ЗСУ сповільнився біля Білогорівки та Кремінної. Натомість Сватове є центром протистояння у Луганській області.

"Наразі щодо контрнаступу ситуація трохи сповільнилась біля Білогорівки та Кремінної. Більш-менш рух є навколо Сватового – північніше, південніше. Зараз Сватове є центром протистояння на Луганщині", – повідомив глава Сєверодонецької РВА.

Разом з тим активіст Сергій Стерненко повідомив, що на Сватівському напряму у росіян є величезні втрати. За його словами окупанти кидають у бій мобілізованих та зеків практично без підтримки техніки.

"Ті масово вмирають, і на їхні вже пристріляні позиції заходить нове м'ясо. І так по колу. Схожа картина і на сусідніх ділянках фронту", – зазначив Стерненко.

Війна в Україні: ситуація на Луганщині

Зазначимо, що ситуація на Луганщині лишається складною, тривають важкі бої. Окупанти не лишають спроб прорвати оборону на Луганщині, постійно атакують і йдуть по трупах своїх солдатів.

Але українські захисники мають успіхи. Так, під Макіївкою ЗСУ, ймовірно, розбили цілий батальйон мобілізованих росіян.

Гайдай наголосив, що окупанти не полишають спроб знову захопити Білогорівку, адже розуміють, якщо їх відкинуть далі від населеного пункту-плацдарму, ЗСУ звільнять наступним Лисичанськ.

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