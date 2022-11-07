Гуманітарна ситуація в місті складна - окупаційна влада не в змозі налагодити надання комунальних послуг.

У Сєвєродонецьку Луганської області окупанти розповсюджують списки порожніх квартир, куди розселятимуть бойовиків та колаборантів. Також рашисти проводять обшуки у селах.

Як повідомив голова Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк, гуманітарна ситуація в місті складна - окупаційна влада не в змозі налагодити надання комунальних послуг.

"Ексгумацію тіл загиблих росіяни роблять, напевно, щоб приховати свої злочини. Люди, які поверталися в Сєвєродонецьк, здебільшого змогли витримати там 2-3 доби. У навколишніх селах тривають обшуки населення, подекуди зникають люди. По місту розповсюджують списки порожніх квартир, куди розселятимуть бойовиків та колаборантів", - заявив Стрюк та зазначив, що росіяни укріплюють оборону міста.

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Ситуація на Луганщині

5 листопада очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що українські військові кожного дня просуваються на 500 метрів вперед. Згодом стало відомо, що у Макіївці на Луганщині росіяни втратили 500 своїх солдатів, а ЗСУ не зупиняються та просуваються.

6 листопада Гайдай розповів, що контрнаступ українських воїнів у Луганській області сповільнився. Наразі найактивніші бої між Силами оборони України та російськими окупантами точаться навколо Сватового. Пропагандист РФ вже заявив про "марні" втрати окупантів на Донбасі та почав істерику через те, що там "марно ллється кров".

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