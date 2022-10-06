Російські загарбники знову завдають ракетних ударів по Запоріжжю. У місті вже чули серії потужних вибухів.
Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух в Telegram.
"Чергова ракетна атака ворога", - заявив голова ОВА та закликав громадян перебувати в укриттях.
Згодом стало відомо, що у місті вже є "прильоти". Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомив, що ворог б'є по інфрастуктурі.
"Кляті рашисти не залишають місто у спокої. Ворог знову вдарив по об‘єктам інфраструктури. Бережіть себе і перебувайте в безпечних місцях", - написав він.
Ворог атакує Запоріжжя: що відомо про нові воєнні злочини РФ
Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня у Запоріжжі внаслідок нічних ворожих ракетних обстрілів загинули двоє жінок.
Багато людей вдалося врятувати, у тому числі трирічну дівчинку. Госпіталізували 8 осіб.
Учора рашисти також били по Запоріжжю, руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури.