Громадян закликають перебувати в укриттях.

Російські загарбники знову завдають ракетних ударів по Запоріжжю. У місті вже чули серії потужних вибухів.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух в Telegram.

"Чергова ракетна атака ворога", - заявив голова ОВА та закликав громадян перебувати в укриттях.

Відео дня

Згодом стало відомо, що у місті вже є "прильоти". Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомив, що ворог б'є по інфрастуктурі.

"Кляті рашисти не залишають місто у спокої. Ворог знову вдарив по об‘єктам інфраструктури. Бережіть себе і перебувайте в безпечних місцях", - написав він.

Ворог атакує Запоріжжя: що відомо про нові воєнні злочини РФ

Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня у Запоріжжі внаслідок нічних ворожих ракетних обстрілів загинули двоє жінок.

Багато людей вдалося врятувати, у тому числі трирічну дівчинку. Госпіталізували 8 осіб.

Учора рашисти також били по Запоріжжю, руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури.

Вас також можуть зацікавити новини: