Одна ракета впала поряд з інфраструктурним об'єктом, але руйнувань немає, а інша ракета впала на пустирі.

Голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій розповів подробиці про вибух двох російських ракет в області.

Про це він повідомив у Telegram.

"Сьогодні близько 6-ї години в Шепетівському районі зафіксовано вибухи двох ракет, випущених країною-агресором. Одна з них впала поряд з інфраструктурним об'єктом. Руйнувань інфраструктури та пожеж немає. Інша - впала на пустирі", - написав він.

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За словами Гамалія, попередньо, внаслідок падіння ракети зафіксовані незначні пошкодження деяких з навколишніх будинків. При цьому загиблих та постраждалих немає. На місці працюють відповідні служби.

"Також відбулася зупинка потягу. Внаслідок ракетного удару дерево впало на залізничну колію. Рух потягу відновлено", - додав очільник області.

Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня зранку окупанти завдали удару по Хмельниччині.

Як повіодмляв УНИАН, сьогодні зранку російські окупанти вдарили ракетами по об'єктах інфраструктури та житлових будинків Запоріжжя.

Внаслідок ворожих атак у місті виникли пожежі. Також руйнування зазнали житлові будинки. На місці подій вже працюють рятувальники.

Внаслідок влучень житлові будинки зазнали значних руйнувань. "Є постраждалі. Рятувальники вже дістають людей з-під завалів", - повідомили в місцевій ОВА.

Згодом стало відомом, що російські окупанти завдали сім ракетних ударів по багатоповерхівках.

Пізніше з'явилась інформація, що внаслідок ворожої атаки одна жінка загинула, ще одна померла в машині швидкої допомоги. Під завалами будинків щонайменше знаходиться 5 осіб.

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