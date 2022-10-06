Серед інших це - Запоріжжя, Шепетівка, Сіверськ, Білогорівка, Ольгівське та Гоптівка.

Від ударів російських окупантів постраждали об’єкти та цивільне населення більш ніж 25 населених пунктів.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

"Від ворожих ударів постраждали об’єкти та цивільне населення більш ніж 25 населених пунктів. Серед інших це - Запоріжжя, Шепетівка, Сіверськ, Білогорівка, Ольгівське та Гоптівка. На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін", - йдеться у повідомленні. Відео дня

На інших напрямках, як зазначили в Генштабі, противник здійснював обстріли: на Сіверському напрямку – зі ствольної артилерії, в районах населених пунктів Сеньківка, Ясна Поляна і Блешня Чернігівської області та Середина Буда, Кияниця і Фотовиж Сумської області;

на Слобожанському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Уди, Стрілеча, Нескучне, Гатище та Вільхуватка; на Краматорському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Спірне, Білогорівка, Сіверськ та Верхньокам’янське;

на Бахмутському напрямку – з артилерії різних типів, в районах населених пунктів Соледар, Бахмут, Яковлівка, Курдюмівка, Нью-Йорк та Зайцеве; на Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, у районах населених пунктів Авдіївка, Кам’янка, Красногорівка, Первомайське, Парасковіївка, Піски та Новомихайлівка.

"На Новопавлівському та Запорізькому напрямках наступальних дій противник не проводив. Від ворожих обстрілів постраждала інфраструктура понад двадцяти населених пунктів. Зокрема, Новоукраїнки, Времівки, Полтавки та Новополя. На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони більш як тридцяти населених пунктів поблизу лінії зіткнення. Серед них - Правдине, Мирне, Киселівка, Кобзарці та Велике Артакове", - мовиться у зведенні.

Війна в Україні: головні новини

Продовжується контрнаступ ЗСУ на півдні й сході України. За минулу добу захисники звільнили ще три населені пункти, повідомив у вчорашньому вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський. Всього з початку жовтня бійці деокупували понад 400 квадратних кілометрів Херсонської області.

Просуваючись на південь, українські підрозділи відтіснили лінію фронту ще до 20 км вперед, головним чином роблячи успіхи на східному березі річки Інгулець і на західному березі річки Дніпро, але поки ще не погрожуючи головним російським оборонним позиціям, заявили у британській розвідці.

Водночас контрнаступ українців у Харківській області ще не досяг кульмінації і зараз просувається на Луганщину, констатували аналітики з Інституту вивчення війни.

5 жовтня українська авіація завдала понад 15 ударів по противнику. Підтверджено ураження 12 районів зосередження озброєння та військової техніки та знищено 4 ЗРК противника.

Через військові поразки росіяни вчергове атакували Запоріжжя, вибухи прогриміли й у Хмельницькій області.

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже 61 330 окупантів й тисячі одиниць ворожої техніки.

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