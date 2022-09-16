Росіяни зміцнюють позиції вздовж східної осі, ймовірно, через великі бойові втрати.

ЗСУ посилюють тиск на російські позиції і лінії тилового забезпечення у східній частині Харківської, північної - Луганської та східної - Донецької областей. РФ буде важко утримувати оборону.

Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни.

Повідомляється, що протягом 15 вересня українські сили продовжили наземні операції на північний захід від Ізюма, біля Лиману та на східному березі річки Оскіл, що змушує ЗС РФ покинути деякі райони на сході України та посилити інші.

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"Російським силам на сході України, найімовірніше, буде важко утримувати свої оборонні рубежі, якщо українські сили продовжать просуватися далі на схід", - констатують аналітики.

Напередодні рашистські блогери скаржилися, що ЗСУ облаштовують бази і артилерійські позиції на всій території Харківської області, в тому числі в Гряниківці на східному березі річки Оскіл.

Якщо це правда, то лінія фронту Росії на схід від річки слабка, або ж позиції російських військ в цьому районі знаходяться далі на схід від річки.

Разом з тим росіяни зміцнюють позиції вздовж східної осі, ймовірно, через великі бойові втрати. Російське командування перекинуло залишки третього армійського корпусу на Донецький і Запорізький напрямок.

Війна в Україні: актуальні дані

Триває контрнаступ ЗСУ на півдні та в Харківській області. Звільнено вже тисячі квадратних кілометрів окупованої території, включаючи Ізюм, Балаклію та Куп'янськ.

Разом з тим українські правоохоронці у деокупованих населених пунктах знаходять докази військових злочинів РФ, в тому числі місця тортур цивільних.

На Херсонському напрямку логістика ворога - під вогневим контролем ЗСУ. Як відзвітували в ОК "Південь", ЗСУ зробили неможливим використання окупантами Каховського мосту.

На Донецькому напрямку росіяни не припиняють спроб штурмів. Сили оборони України успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Весела Долина, Майорськ та Зайцеве.

Але, як зазначив голова Луганської ОВВА, через успіхи контрнаступу ЗСУ окупанти почали переходити до оборони. Зафіксовано будівництво фортифікаційних споруд у Сватовому-Троїцькому-Кремінній.

З початку повномасштабного вторгнення захисники ліквідували вже 53 850 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

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