За словами Світана, зараз Сухопутні війська є основною рушійною силою на поле бою.

Призначення генерал-майора Михайла Драпатого командувачем Сухопутних військ ЗСУ є однозначним підсиленням у керівництві однієї з найважливіших ланок української армії. Про це в коментарі 24 Каналу сказав військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан.

За його словами, Драпатий - справжній бойовий генерал, який воює безпосередньо вже 10 років, у 2014 році він був командиром взводу 72 ОМБр. Тоді окупанти намагались захопити будівлю МВС у Маріуполі і заручились підтримкою проросійськи налаштованого населення, які побудували в місті барикади. Через одну з таких прорвався Драпатий на БМП, ці кадри облетіли весь світ і стали легендарними.

"Його останні дії з вирішення Харківської проблеми в травні показали організаторські здібності цього генерала. Зараз Сухопутні війська, поки авіація не набрала міці, є основною рушійною силою на поле бою, і їхній командувач багато чого вирішує", - підкреслив Світан.

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Призначення Михайла Драпатого командувачем Сухопутних військ ЗСУ

Як повідомляв УНІАН, президент Володимир Зеленський призначив нового командувача Сухопутних військ ЗСУ. Ним став генерал-майор Михайло Драпатий. Він успішно організував оборону на Харківському напрямку та зірвав наступальну операцію російських сил.

На початку війни РФ проти України Драпатий був командиром 2-го механізованого батальйону 72-ї окремої механізованої бригади. Саме він командував операцією з прориву в Маруіполь у травні 2014 року.

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