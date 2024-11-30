Для початку Україні треба розв'язати питання з незаконним бронюванням, а також відстрочкою для "студентів-переростків".

Заклики західних союзників щодо зменшення мобілізаційного віку наразі не актуальні. Таку думку в ефірі телемарафону висловив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

За його словами, деякі західні політики хочуть заробити на цьому "політичні рейтинги", інші шукають привід "не надавати нам допомогу зброєю і висувають такі вимоги, які є не актуальними".

"Коли йдеться про те, щоб понижувати призовний вік - ми маємо обґрунто́вувати це тим, що ресурсу у віковій категорії 25-55 вже немає. Всі вже заброньовані в такому віці - вже на фронті. Всі "студенти-переростки" в такому віці вже на фронті", - сказав Тимочко.

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Він додав, що Україні варто говорити про зниження мобілізаційного віку лише в тому разі, якщо буде вичерпаний весь людський ресурс у діючих межах, встановлених законодавством:

"Далеко він не вичерпаний. Тому у нас з'явилося і 1,5 млн заброньованих, в яких бронь зараз знімають пакетами".

Також, за його словами, зараз на розгляді судів є чимало кримінальних справ щодо студентів - особливо тих, що навчаються в приватних навчальних закладах.

"Де студентів більше набирали, ніж аудиторій є. Мають переглянутися ті ж визначення – "умовно придатні" чи "обмежено придатні". Зараз має відбутися чітка градація. Ми маємо визначити, що ми маємо таку кількість населення. … Якщо ми будемо мати достатню кількість зброї та техніки в системних поставках, … я впевнений, що така дискусія щодо зменшення призовного віку не стоятиме як така", - переконаний Тимочко.

Дискусії про зменшення мобілізаційного віку

Раніше ряд західних ЗМІ заявив про тиск США на Україну стосовно необхідності знизити мобілізаційний вік до 18 років. Зокрема, журналісти Reuters відзначають, що це дозволить Києву "швидко збільшити збройні сили".

За словами нардепки Лариси Білозір, Україна може мобілізувати ще 3,7 млн чоловіків віком від 25 років. Це не враховуючи тих чоловіків, які мають бронювання, або ж виїхали з України.

На думку військового експерта Романа Світана, зниження мобілізаційного віку до 18 років в Україні є недоцільним. Зокрема, він відзначив, що найкращий вік для служби в армії - від 21 до 49 років. Адже молодші військові просто не готові психологічно.

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