Китай не засудив російську агресію проти України і не відмежовується від російської пропаганди, наголошують в ЄК.

В Європейській комісії вважають, що Китай не може бути посередником у переговорах, якщо країна обирає сторону Росії у війні проти України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу у Брюсселі речник із закордонних справ і політики безпеки Європейської комісії Петер Стано.

"Ви можете бути чесним мирним посередником, коли ви не обираєте сторони. Коли справа стосується України й Росії, Китай насправді обирає одну зі сторін. Китай відмовляється визнати, хто є агресором, а хто є жертвою. Китай ставить на один рівень Україну, яка зазначає жорстокого незаконного нападу з порушення Статуту ООН. Саме того Статуту, який Китай, за твердженнями, захищає як постійний член Ради безпеки ООН", - сказав Стано.

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Він додав, що Китай не дуже відмежовується від оманливого російського наративу про цю агресію, інколи "примножуючи і повторюючи російські твердження про "геноцид" і зазіхання з боку НАТО та подібні нісенітниці".

При цьому речник ЄС наголосив, що на пропозиції щодо посередництва потрібно мати згоду від двох сторін.

"І як ви бачили до цього часу, Росія залишається дуже байдужою і незацікавленою до будь-яких виразних мирних пропозицій. Замість цього, Росія ще більше загострює ситуацію стосовно українського цивільного населення і цивільної інфраструктури", - зазначив Стано.

Водночас він підкреслив, що наміри будь-якої країни щодо встановлення миру треба вітати, оскільки мир терміново необхідний.

"І хто може вплинути на Росію - повинен робити це, аби Росія припинила цю безжалісну незаконну агресію якомога скоріше. Китай має важіль як постійний член Ради безпеки ООН", - додав речник ЄС.

Війна РФ проти України - яку позицію має Китай

Раніше на сайті МЗС Китаю було оприлюднено прес-реліз під назвою "Позиція Китаю щодо політичного урегулювання кризи в Україні".

У цьому релізі не сказано, що Росія є агресором, а Україна – жертвою агресивної війни. У релізі також не згадується, що саме Росія розпочала неспровоковану повномасштабну війну проти України і скоює воєнні злочини і злочини проти людяності в Україні. Китай також не закликає Росію вивести усі окупаційні війська з усієї української території і припинити вбивати мирне населення.

Натомість Китай виступає за припинення бойових дій таким чином, щоб усі "виявляли стриманість" та унеможливили поглиблення кризи або її вихід із-під контролю.

Китай наголошує, що "усі сторони повинні підтримати Росію і Україну працювати у цьому напрямку і якомога скоріше відновити прямий діалог з метою поступової деескалації ситуації і в кінцевому підсумку для досягнення всебічного режиму припинення вогню". Також Китай виступає проти санкцій щодо РФ.

Президент України Володимир Зеленський наголошував, що прагне обговорити пропозиції Пекіна щодо припинення війни особисто з Сі Цзіньпінем. Видання The Wall Street Journal повідомило, що лідер Китайської Народної Республіки планує вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну поговорити з президентом України Володимиром Зеленським. Ймовірно, розмова відбудеться після візиту лідера КНР до Москви для зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним наступного тижня.

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